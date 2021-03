Koffie verbetert sportprestaties. “Het effect van een espresso houdt twee à drie uur aan”, zegt sportarts

Dragen we binnenkort allemaal twee maskers? En is dat ook veiliger?

3 februari In de Verenigde Staten doen steeds meer mensen aan ‘double masking’, of twee mondmaskers op elkaar dragen. Ondertussen is het opvallende fenomeen ook hier en daar bij ons te zien. Is het veiliger om twee mondmaskers te dragen? Of is het onnodig, laat staan onveilig? Viroloog Marc Van Ranst licht toe.