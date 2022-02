Koffie maakt bijnaam van ‘zwart goud’ waar: wie tot 3 kopjes per dag drinkt, kent groot gezondheidsvoordeel

Over koffie zijn de meningen verdeeld: sommigen mijden cafeïne, anderen kunnen hun dag niet starten zonder. Wie nog geen fervente koffiedrinker is, heeft nu dankzij een grootschalige studie naar de gezondheidseffecten van de drank een nieuwe, goede reden om toch over te lopen naar the dark side.

De onderzoekers van de Semmelweis universiteit in Hongarije en de Queen Mary Universiteit in Londen bestudeerden meer dan 500.000 mensen gedurende tien jaar. De resultaten werden gepubliceerd in de ‘European Journal of Preventive Cardiology’.

Wat bleek? Wie regelmatig een half tot drie kopjes koffie per dag dronk, had twaalf procent minder kans om te sterven, en daarnaast een vijfde minder kans op hart- en vaatziektes of een hartinfarct. Belangrijk om te weten: die gezondheidsvoordelen deden zich alleen voor als het ging om gemalen koffie, niet bij oploskoffie. Wie meer dan drie kopjes per dag dronk, had geen extra positieve effecten.

Naast cafeïne bevat de populaire drank mineralen en antioxidanten die het risico op kanker, diabetes type 2 en dementie verlagen. Nochtans heeft koffie de reputatie te leiden tot een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Dokter Steffen Petersen, één van de auteurs van de studie, helpt met deze studie die fabel de wereld uit. Hij zei dat gematigde koffieconsumptie “cardiovasculair niet schadelijk, maar juist voordelig is”.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

“Voor zover wij weten heeft dit onderzoek het grootste volume aan data dat focust op de cardiovasculaire effecten van koffie”, zei hij aan de Britse krant ‘Daily Mail’. Van de ondervraagden dronk 22 procent geen koffie, en dronk 58 procent tot drie kopjes per dag. Volgens de resultaten had de tweede groep, die een half tot drie kopjes koffie per dag dronk, twaalf procent minder kans om te sterven. Daarnaast hadden ze 17 procent minder kans op te sterven aan cardiovasculaire ziekten en 21 procent minder kans op een hartinfarct dan zij die geen koffie dronken. Ook hadden ze minder kan op diabetes.

Onderzoekers denken dat de positieve effecten te danken zijn aan het feit dat onze hartstructuur verandert als we koffie drinken. Dat bleek uit de 30.000 cardiovasculaire MRI-scans die ze onderzochten: de koffiedrinkers hadden een gezonder hart, of toch grotere hartkamers, waardoor ze meer bloed konden pompen. Alleen maar goed nieuws dus voor de cafeïnejunkies onder ons.

Lees ook: