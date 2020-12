KMI waarschuwt voor meer CO-vergiftiging. Expert: “Goedkope CO-melders geven vals gevoel van veiligheid”

Je hoort het onze weermannen vaak zeggen in deze tijd van het jaar: er is kans op CO-vergiftiging. Maar waar moet je dan vooral op letten? En komt het alleen in de winter voor? Professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum, vertelt waar het gevaar voor je gezondheid precies in schuilt en waarom je ook goed moet opletten met de aankoop van CO-melders.