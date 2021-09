Keten Holland & Barrett besluit geliefde ‘sheet masks’ uit gamma te bannen

Een kleimasker, peel-off of toch liever een sheet mask? Wie een ontspannend avondje me-time inplant, heeft keuze genoeg uit het brede gamma der huidverzorging. Al skip je best de laatstgenoemde optie, vindt gezondheidsketen Holland & Barrett. De wegwerpbare tissues gedrenkt in serum zijn erg geliefd in hun gamma, maar kan je vanaf nu niet meer in hun winkels kopen.

De laatste jaren zijn we ons steeds meer bewust geworden van de impact van plastic op het milieu. Denk maar aan de opkomst van herbruikbare gezichtspads die je kan wassen, metalen of bamboe rietjes en trendy, herbruikbare bekers. Toch blijven we nog steeds heel wat producten gebruiken die schadelijk zijn en die we beter ook achterwege zouden laten, zoals sheet masks.

De hype waaide over uit Korea, en is ook bij ons enorm populair. Toch stopt Holland & Barrett binnenkort met de verkoop van wegwerpbare sheet masks voor eenmalig gebruik. De retailer wil klanten zo aanmoedigen om over te stappen naar andere, milieuvriendelijkere gezichtsmaskers.

Eén miljoen weggegooide maskers

Sheet masks zijn al jaren geliefd vanwege hun hydraterende eigenschappen. Daarnaast zijn ze handig in gebruik: je hoeft het product niet af te wassen — zoals bij vele andere maskers wel het geval is — en je werpt het tissue gewoon in de vuilbak. Geen wonder dus dat het masker gedurende lange tijd een vaste waarde was in beautyland.

Maar handig is in dit geval helaas niet synoniem voor ecologisch verantwoord. Met een geschatte verkoopwaarde van 430 miljoen euro in 2025, gokt Holland & Barrett dat er elke dag ongeveer één miljoen sheet masks worden weggegooid.

“Sheet masks kunnen maar één keer gebruikt worden en passen dus niet langer bij onze bewuste schoonheidsethiek”, vertelt beauty trading director Joanne Cooke van Holland and Barrett. “Daarom hebben we besloten om ze niet langer te verkopen.”

“We weten dat onze klanten milieubewust zijn, en hopen dat deze stap het voor hen een beetje gemakkelijker maakt om hun beautyregimes duurzamer te maken. We moedigen hen aan om zich bij onze #notanothersheetmask-beweging aan te sluiten en beloven over te stappen op duurzamere opties.”

Plastic tubes of sheet masks?

Tegenwoordig bestaan er ook herbruikbare siliconen sheet masks, en zijn er zelfs composteerbare varianten. Dat is al een stap in de juiste richting, al zijn de zakjes waarin ze komen vaak niet recycleerbaar. Op dat vlak is er nog steeds heel wat ruimte voor verbetering dus.

En wat met gezichtsmaskers in plastic tubes, zijn die dan zoveel beter? Het antwoord is ja, aangezien je deze maskers meerdere keren kan aanbrengen vooraleer je ze wegwerpt. Afhankelijk van de grootte van de tube kan de hoeveelheid plastic dat in de vuilbak belandt aanzienlijk verminderen. En als de verpakking duurzaam is, is hij nog milieuvriendelijker. Daarom raadt Holland & Barrett maskers eerder in recycleerbare tubes aan.

