Kat Kerkhofs is het nieuwe gezicht van de Roze Mars tegen borstkanker. “Vriendinnen van me vonden al een knobbeltje in hun borst”

Oktober is de internationale borstkankermaand, en daarom het perfecte moment voor een nieuwe Roze Mars van Pink Ribbon. Tv-maakster Kat Kerkhofs (33) is dit keer het boegbeeld: zij belooft elke dag mee 10.000 stappen te zetten voor het goede doel. Met ouder worden voelt ze namelijk dat borstkanker een steeds-minder-ver-van-haar-bedshow wordt. “Toen mijn meter het kreeg, de gezondste vrouw die ik ken, besefte ik: het kan iedereen overkomen”

“Ik doe niet zo graag persopdrachten die buiten mijn job vallen. Tegen heel veel zeg ik nee. Maar toen ze me hiervoor vroegen, zei ik meteen ja.” Het is een opgewekte en zachtaardige Kat die we spreken tijdens een shoot voor Pink Ribbon. De televisiemaakster neemt haar taak als ambassadrice serieus, dat voel je.

“Dit past gewoon bij de levensfase waarin ik nu zit. Als volwassen vrouw word je gewaar dat het gevaar op borstkanker bijna onlosmakelijk met vrouw-zijn verbonden is. Het voelt alsof het ‘echter’ wordt naarmate je veroudert. Dus als er een goed doel is waaronder ik mijn schouders wil zetten, dan wel dit.”

Typische fabeltjes

Dit jaar organiseert Pink Ribbon de Roze Mars voor de vierde keer. In mei 2021 vond de derde editie plaats, met Ella Leyers als boegbeeld. En met fantastische resultaten: 31.622 deelnemers, goed voor 239.295 euro voor Pink Ribbon. Al wie wil kan nu in oktober opnieuw meewandelen, alleen of in team, door elke dag 10.000 stappen te zetten, of daarnaar te streven. Nieuw dit jaar is dat je jezelf of je team kan laten sponsoren. En je kan je ook, als je dat wil, bij het team van Kat voegen. “Ondertussen zijn we al met een honderdtal”, lacht ze.

“Dat samen stappen lijkt misschien banaal, zij het supergezond. Maar de magie zit ’m in het samenhorigheidsgevoel dat dat geeft”, zegt Kat. “We verbinden vrouwen. Mijn vriendinnen zijn ook meteen via WhatsApp afspraken beginnen te maken, zonder dat ik hen dat vroeg. Ik hoop dat ik als ambassadrice naast meer bewustzijn vooral die verbondenheid kan helpen creëren. Want in tijden van crisis of ziekte, wanneer je de controle verliest en je je heel eenzaam kan voelen, is die verbondenheid je belangrijkste bron van steun. Dat heb ik persoonlijk ondervonden toen m’n papa op jonge leeftijd stierf.”

Quote Borstkan­ker leeft nu ook in mijn familie. Die typische fabeltjes als ‘het slaat een generatie over’ krijg ik vaker te horen. Kat Kerkhofs

Met borstkanker kreeg Kat al te maken in haar nabije omgeving. Haar oma had het, maar genas er gelukkig van toen Kat nog jong was. “Daarna kreeg ook mijn meter het, de gezondste vrouw die ik ken. Het kan echt iedereen overkomen, besefte ik toen. Het is een thema dat leeft binnen mijn familie. Die typische fabeltjes als ‘het slaat een generatie over’ krijg ik regelmatig te horen. Ik heb vriendinnen die al een knobbeltje voelden en zich moesten laten onderzoeken. (zucht) We kennen allemaal wel iemand die ermee in aanraking kwam.”

En toch ontbreekt het veel Belgen nog aan kennis over de aandoening, vindt Kat, terwijl 1 op de 9 vrouwen er ooit mee te maken krijgt. Die onwetendheid hoopt ze als ambassadrice de wereld uit te helpen. “Vroeger waren er zo veel dingen die ik niet wist. Hoe vaak het voorkwam, hoe vaak je je moet laten testen, op hoeveel manieren je een borstonderzoek kan doen. En er heersen nog veel misvattingen over de ziekte. Op vlak van zorg doen we het fantastisch, maar op vlak van bewustzijn kan het nog veel beter.”

Neem de trap

Dat wordt dus stevig wandelen geblazen in oktober: 10.000 stappen per dag. Goed doenbaar, benadrukt Kat nog. “Je zet meer stappen dan je denkt. Zeker als je een paar kleine ingrepen doet. Neem de trap in plaats van de lift, neem om de twee uur een werkpauze overdag of een tv-pauze ’s avonds om even naar een andere kamer te wandelen of een ommetje te maken. En ’s ochtends zet ik mijn wekker iets vroeger om meteen een luchtje te scheppen. Da’s nog gezond ook. Geraak je niet aan 10.000? Niet erg, hè. Vriendinnen van mij met een drukke carrière doen ook gewoon wat haalbaar is. En ze zijn niet eens zo sportief. Dat vind ik ook al chapeau.”

Volledig scherm Kat Kerkhofs. © Pink Ribbon

Aan wie nu met borstkanker te maken heeft, wil Kat nog dit zeggen: “Voel je niet alleen, alsjeblieft. Ik hoop dat je weet dat heel wat mensen achter je staan en dat je er met anderen over kan praten. Het mag geen taboe zijn, we mogen het niet doodzwijgen. Ken je iemand met borstkanker, pak dan de telefoon op of stuur een sms’je. Meer dan een ‘ik denk aan je’ of ‘heb je iets nodig?’ hoeft het vaak niet te zijn.”

Wie wil meewandelen, kan zich registreren op derozemars.be. Op dat platform kan je je aantal kilometers, het aantal deelnemers en de virtuele competitie volgen. Je vindt er ook nog veel meer info.

Wat Kat en Pink Ribbon nog lanceren voor meer bewustzijn Met nog twee andere slimme initiatieven hopen Kat en Pink Ribbon Belgen bij te leren over borstkanker. 1. De Mammoquiz: een online sensibiliseringstool die je de kans geeft om je kennis over je borsten, borstkanker en de opsporing van borstkanker te testen en uit te breiden. De eenvoudige en educatieve quiz werd ontwikkeld samen met het Centrum voor Kanker Opsporing. Je neemt hem af op MammoQuiz.be. 2. De 9 alarmsignalen: de meesten van ons weten dat we regelmatig aan onze borsten moeten voelen om knobbeltjes op te sporen. Maar veel mensen weten niet dat er naast een knobbeltje nog acht andere alarmsignalen zijn die kunnen wijzen op borstkanker. De volledige lijst met visuals vind je op pinkribbon.be.

