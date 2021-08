Kan je met de ‘double voiding’-techniek je blaas beter leegmaken? Experte licht toe. “We zijn te gehaast op het toilet”

Een recente aflevering van de Britse realityreeks ‘Love Island: Unseen Bits’ bracht de bal aan het rollen. Daarin verkondigde deelneemster Chloe dat je “door voorover te buigen tijdens het plassen, een extra halve liter urine verwijdert.” “Dat heeft mijn dokter me verteld”, zegt ze. “Ik drink heel veel, dus ik moet anders ook heel veel plassen.”

‘Double voiding’

Het Britse magazine ‘Glamour’ sprong mee op de trein. “Wat Chloe zegt, is echt een ding. De techniek heeft zelfs een medische naam: ‘double voiding.” Het magazine citeert de Spaanse urologe Peraza Godoy. “Bij ‘double voiding’ probeer je je blaas volledig leeg te maken door je perineum te ontspannen, je bekken beter te positioneren door voorover te buigen en meer tijd te nemen op het toilet (door 30 seconden te wachten voor je opstaat, red.)”, zegt ze. “Voor vrouwen die vaak moeten plassen, kan het een handige techniek zijn. Op voorwaarde dat er geen andere gezondheidsproblemen meespelen.”

Glamour haalt er ook een TikTok-filmpje bij van een ‘vaginacoloog’ Teresa Irwin uit Texas. Zij beschrijft in haar filmpje een gelijkaardige techniek om “correct te plassen”, maar zij noemt het ‘The Cowboy’: ontspannen voorovergebogen, met de ellebogen op de knieën. “Als je niet zo plast, kan een derde van de urine achterblijven in je blaas”, zegt ze.

(Lees verder onder de video.)

Dat roept toch een aantal vragen op. Is er dan echt een ‘foute’ en een ‘correcte’ manier is om te plassen? En is ‘double voiding’ de techniek die we allemaal onder de knie zouden moeten hebben? Bekkenbodemkinesitherapeute Marjan Claes van het Urologisch Centrum Groenenborger in Antwerpen reageert twijfelachtig. “Elke houding om in te plassen waarin je het gevoel hebt dat alles eruit komt en je geen druk hoeft te zetten, is een goede houding.”

Te gehaast op de pot

Van de ‘double voiding’-techniek heeft Claes nog niet eerder gehoord. “Ik zeg zeker niet dat het complete onzin is. Ze citeren een arts, dus mogelijks is er onderzoek naar gedaan. Maar dat je je blaas honderd procent móét leegplassen, is niet waar. Er mag nog wat urine achterblijven, maximaal 50 milliliter. Je moet om te beginnen het gevoel hebben dat je blaas leeg is. Als dat het geval is en je ondervindt verder geen blaasproblemen, hoef je zeker geen speciale technieken beginnen toe te passen.”

Quote Heel vaak zijn we gehaast op het toilet. Onbewust zijn velen van ons aangeleerd om druk te zetten tijdens het plassen. En dat is erg ongezond. Urologe Marjan Claes

Wat we wel mogen onthouden van de ‘double voiding’-techniek, is dat we onze tijd moeten nemen voor het plassen, zegt Claes. “Heel vaak zijn we gehaast op het toilet. Dat begint al van kinds af aan: op school of thuis worden kinderen aangemaand om niet te treuzelen op de wc. Onbewust worden velen van ons zo aangeleerd om druk te zetten tijdens het plassen. En dat is erg ongezond. Vooroverbuigen en hard zitten duwen om er toch nog een halve liter uit te krijgen, is dus géén goed idee. Die dertig seconden blijven zitten na het plassen, om te verzekeren dat er niks meer komt, wel. Al spreek ik zelf over tien tellen.”

Jezelf ontspannen op de pot is daarom ook erg belangrijk. Gebruik je daarvoor ‘The Cowboy’, geen probleem. “Het punt is gewoon dat je bekkenbodemspieren dienen te ontspannen als je wil plassen. Want dat is wat plassen is: loslaten, de ‘deur openzetten’. Dus niet je beenspieren of je bekkenbodemspieren aanspannen. Als je door ‘double voiding’ of ‘The Cowboy’ leert te ontspannen en geen druk te zetten op het toilet, des te beter. Heeft het een omgekeerd effect, vergeet die technieken dan maar snel weer.”

Lees ook: