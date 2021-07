Kan je jezelf gelukkig eten? Volgens dokter Servaas Bingé wel: “Welzijn en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”

Belgische wetenschap­pers achterha­len voor het eerst hoe een gezond vaginaal microbioom eruit ziet. “Je kan het verbeteren door je levens­stijl aan te passen”

24 juni Elke vrouw heeft down under een grote horde bacteriën: micro-organismen die superbelangrijk zijn voor de gezondheid. Zolang ze in balans zijn, heb je een blije vagina. Alleen: over die vaginale kolonie is amper iets geweten. Absurd, dus voerden Belgische wetenschappers het grootste burgeronderzoek ter wereld uit naar het vaginale microbioom. “We hopen dat we de komende maanden en jaren concrete aanbevelingen kunnen doen en therapieën kunnen ontwikkelen tegen blaasontstekingen, infecties, onvruchtbaarheid en andere problemen.”