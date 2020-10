Kan bevallen minder pijnlijk zijn dankzij virtual reality? AP Hogeschool en 3 Antwerpse ziekenhuizen testen het

Al in verschillende takken van de gezondheidszorg wordt virtual reality met succes als afleidingsmiddel tegen pijn ingezet. Die toepassing steunt op de wetenschap dat pijnbeleving deels psychologisch is en dus met visuele en auditieve prikkels te beïnvloeden is. Dat gebeurt al bij tandheelkunde, rehabilitatie na een operatie en brandwonden, bijvoorbeeld, maar ook bij experimentele pijn, fantoompijn, chronische spierpijn of chronische zenuwpijn.

“Revaliderende patiënten krijgen in VR oefeningen die hen bewegingen laten doen. Brandwondpatiënten worden dan weer naar een koude omgeving getransporteerd. De bedoeling is in elk geval: de patiënt op een andere wereld laten focussen. Eentje waarin hij of zij geen pijn voelt”, zegt Luka Van Leugenhaege, vroedvrouw en lector-onderzoeker aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Op de opleiding Vroedkunde daar vragen ze zich af of VR ook tijdens een bevalling voor minder pijn zou kunnen zorgen, door de vrouw af te leiden terwijl ze weeën ervaart.

Ontspanning of interactie

De Hogeschool zal daarvoor samenwerken met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, het ZNA Middelheim en het GZA Sint-Augustinus. “Er bestaan al alternatieve vormen van pijnbestrijding tijdens de bevalling”, zegt Van Leugenhaege. “Vrouwen kunnen tijdens de arbeid een bad nemen, een bevallingsbal gebruiken, muziek beluisteren en noem maar op. We willen nu nagaan of virtual reality ook in dat rijtje kan als extra hulpmiddel. Het is niet de bedoeling dat vrouwen zo’n bril elk uur van de arbeid zouden ophouden. Ze zullen zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen, naar hun eigen aanvoelen.” Virtual reality zou ook alleen maar ingezet worden tijdens de arbeid vooraf, niet tijdens de bevalling zelf. “Dan hebben vrouwen echt hun focus nodig.”

Quote Ontspannen­de beelden in de VR-bril zouden de vrouw kunnen helpen focussen op haar lichaam en ademhaling Luka Van Leugenhaege, Vroedvrouw en lector-onderzoeker aan AP

Wat je als vrouw in de bril te zien zou krijgen, wordt nog uitvoerig onderzocht tijdens het project. “We willen enerzijds ontspannende beelden testen, die de vrouw helpen tot rust te komen of te focussen op haar lichaam en haar ademhaling. Anderzijds ontwikkelen we ook interactieve beelden, die de vrouw bijvoorbeeld dingen laten aanklikken of bewegen. Welke vorm van afleiding een vrouw verkiest, zal wellicht iets persoonlijks zijn”, zegt Van Leugenhaege. “En het zal wellicht ook afhangen van de fase van de arbeid waarin de vrouw zich bevindt.”

En de papa?

Virtual reality zou ook op termijn mogelijks nog meer kunnen betekenen voor vrouwen tijdens de bevalling. “We werken samen met IT-ers om dat element van interactie nog uit te breiden. Vrouwen zouden in die virtuele omgeving bijvoorbeeld ook hun pijnscore kunnen aangeven, of feedback krijgen over hun ontsluiting.”

Quote Wil de vrouw wel dat de papa meekijkt? Vaak is ze tijdens de arbeid liever alleen met haar lichaam Luka Van Leugenhaege, Vroedvrouw en lector-onderzoeker aan AP

Eén belangrijke vraag: wat dan met de vader? Zal hij zich niet uitgesloten voelen? Of moet er ook voor hem een VR-bril voorzien worden? “Dat zullen we ook onderzoeken en vragen aan de vrouwen die deelnemen aan onze focusgroepen. In hoeverre willen zij dat hun partner daarin betrokken wordt? Want vaak keren vrouwen zich tijdens de arbeid liever in zichzelf en willen ze alleen zijn met hun lichaam.”

Voor de focusgroepen en de eerste tests met een VR-bril zoekt de AP Hogeschool nog vrouwen die net bevallen zijn of in het laatste trimester van hun zwangerschap zitten, en nu donderdag 22 oktober naar Antwerpen willen komen. Aanmelden kan via deze link.

Lees ook: