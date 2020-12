Kaarsen zijn gezellig, maar helaas ook ongezond: zo brand je ze op een verantwoorde manier

Op een originele manier kerst vieren met je gezin? Onze tuinexper­te toont hoe je je serre een leuke kerstmake-over geeft

14 december Buiten ons knuffelcontact vieren we kerst en nieuw dit jaar in onze eigen bubbel. Maar dat hoeft niet per se binnen te zijn, vindt onze tuinexperte Laurence Machiels. “Zoveel moestuiniers hebben een serre, die ’s winters vaak gewoon een bergplaats wordt voor terrasplanten en lege potten. Maar een serre is ook een ideale locatie om kerst te vieren met je gezin, of met een extra knuffelcontact.” Ze toont hoe je het er minstens even gezellig kan maken als in je huis.