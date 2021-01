Jeroen (30) en Marijke (40) werken in bed. Een goed idee? Bedrijfspsycholoog en slaaptherapeut lichten toe. “Doe het niet om de stress te ontvluchten”

Je werkt al een jaar thuis en je wilt wat. Afwisseling. Of je laat het een beetje hangen, want de pandemie is zo al lastig genoeg. Jogging aan, haar ongewassen. En je bed lonkt, die zachte cocon, zo veel knusser dan je geïmproviseerd bureau. Ook professor Marijke Verbruggen (40) en communicatiedeskundige Jeroen Lagrou (30) verruilen hun bureau weleens voor bed. “Met de lakens om me heen, een kopje koffie erbij. Ik ben er productief én zen.” Experten raden liever een andere aanpak aan. “Als je niet duidelijk afbakent, sijpelt je werk je hele leven in.”