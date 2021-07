“Je zet al je spieren aan het werk.” Sportarts legt uit uit waarom rolschaatsen de perfecte work-out is, professional Stephanie deelt haar handigste trucjes

“In de rolschaatscommunity spreken we niet van een revival van rolschaatsen”, lacht professioneel rolschaatser Stephanie Van Wetering, medeoprichter van rolschaats­gemeenschap Rampzalig in Gent. “Eerder van een groei in populariteit. Rolschaatsen is nooit weggeweest. Vooral in Amerika, Engeland en ook in Nederland heeft de sport het altijd goed gedaan. Sinds de eerste lockdown vinden meer en meer mensen in België ook hun weg naar het rolschaatsen. Vóór de pandemie kenden we bij Rampzalig zowat iedereen die rolschaatste in ons land, nu zijn er zoveel mensen bij gekomen dat we niet meer kunnen volgen. (lacht)”