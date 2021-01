Je stem zegt meer over je dan je denkt. “Waarom denk je dat je partner soms niks lijkt te horen van wat je naar hem schreeuwt tijdens een ruzie?”

Vermijd feestacne: zo geef je je huid een mini detox tijdens de feestdagen

24 december In tijden van bubbelfeesten is de smaak van champagne, gevulde kalkoen of gourmet een lichtpuntje in donkere coronadagen. Maar denkt onze huid daar ook zo over? Met deze tips geef je je huid de nodige detox zodat je zonder feestacne het nieuwe jaar kan inzetten.