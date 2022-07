“Je ontwaakt en weet niks meer.” Zwemster (22) gedrogeerd op het WK, expert licht ‘drink spiking’ toe

Voor je vertrekt: vernieuw snel je covidcerti­fi­ca­ten!

Zowat alle vakantiebestemmingen versoepelden de coronaregels. Hier en daar - bijvoorbeeld in een ziekenhuis - kan je nog wel een vaccinatie- of herstelbewijs nodig hebben. Probleem: de kans is groot dat een aantal certificaten inmiddels verlopen zijn. Vernieuw ze dus nog snel voor je met vakantie vertrekt.

1 juli