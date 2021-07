Je menstruatie kan tijdelijk veranderen na coronaprik: gynaecoloog legt uit hoe dat komt

Verschillende vrouwen schrijven op sociale media dat hun menstruatiecyclus veranderd is nadat ze hun coronavaccin hadden gekregen. Bij de een was die heviger, bij de ander bleef de ongesteldheid langer uit. Daar is een logische verklaring voor, sust Steven Weyers, professor, gynaecoloog diensthoofd van de Vrouwenkliniek van UZ Gent.

Menstruatiestoornissen zijn geen vastgestelde bijwerking van de coronavaccins, en toch hebben heel wat vrouwen er last van. Misschien heb je het zelf al opgemerkt, of heeft je zus, dochter of een van je vriendinnen erover gesproken. Op sociale media zijn er in ieder geval een heleboel mensen die erover klagen. Na hun prik zouden ze kampen met heftige bloedingen en krampen, of zou hun ongesteldheid juist op zich laten wachten.

Via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) kan iedereen klachten en bijwerkingen na het vaccin aangeven. Volgens woordvoerder Ann Eeckhout zijn er in ons land inderdaad al een aantal meldingen geweest van menstruatiestoornissen, maar het gaat slechts over enkele tientallen. Een peulschil in vergelijking met de duizenden meldingen die in totaal over bijwerkingen na de coronaprik zijn binnengekomen.

Stress

Gynaecoloog Steven Weyers heeft bij patiënten nog geen gelijkaardige klachten gehoord, maar is niet verrast. “Dat lijkt me net een logisch effect”, zegt de prof. Hij ziet verschillende mogelijke verklaringen voor een menstruatiecyclus die wat anders loopt. “Het vaccin is niet per se de oorzaak, maar wel stress. Ja, psychische stress kan een immense impact hebben. Dat zie je bijvoorbeeld bij jonge vrouwen tijdens een examenperiode: zij stoppen vaak twee of drie maanden met menstrueren.”

“Anderzijds heb je nog fysieke stress. Na een operatie of een zware ziekte kan de cyclus verstoord zijn. Dat kan ook gebeuren bij het coronavaccin, want dat lokt een zware immuunreactie uit. Heftiger dan bij andere vaccins zoals tegen tetanus of griep. Meer bepaald zal je lichaam meer cortisol, het stresshormoon, produceren. Hierdoor kunnen de hypothalamus en de hypofyse verstoord raken, en dat zijn net de twee klieren in de hersenen die de eierstokken aansturen. Die eierstokken zijn eveneens in de war, waardoor er meer of minder slijmvlies wordt opgebouwd in de baarmoeder. En dan heb je dus een veranderde menstruatie.”

Gewoon in ons hoofd

Het kan ook zijn dat er helemaal géén verband is. Een menstruatiecyclus is nu eenmaal onvoorspelbaar en allesbehalve punctueel, zeker als er geen pil of dergelijke gebruikt wordt. “We zitten in een uitzonderlijke situatie, en mensen zijn nu eenmaal op hun hoede voor allerlei bijwerkingen. Het kan zijn dat ze ook meer opmerkzaam voor fysieke veranderingen. Als de cyclus dan iets anders verloopt, zijn we geneigd om dat toe te schrijven aan het vaccin.”

“Het is in ieder geval kortstondig en ongevaarlijk. Langer dan twee of drie cyclussen zal het niet duren”, benadrukt Weyers. “In de meeste gevallen is het een teken dat je lichaam reageert op het vaccin en dat je immuunsysteem in actie is geschoten. Dat is alleen maar goed, want dat betekent dat je lijf druk bezig is met het aanmaken van antistoffen.”

