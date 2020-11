Je kind veganistisch opvoeden, hoe doe je dat op gezonde manier?

Het is ‘world vegan day’. Vegan comfort­food bestellen vanuit je luie zetel? Hier moet je zijn

1 november Vandaag vieren we World Vegan Day en meteen ook het startschot van Try Vegan, want de hele maand november staat in het teken van de veganistische keuken. Ben je wel nieuwsgierig maar heb je vandaag even geen zin om zelf in de supermarkt de etiketten af te speuren? Laat je dan verrassen door alles wat de plantenwereld te bieden heeft zonder je luie zetel te verlaten dankzij deze heerlijke vegan takeout adresjes. Van pizza tot frietjes, want op zondag mag dat comfortfood zijn.