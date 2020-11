Je kind veganistisch opvoeden, hoe doe je dat op een gezonde manier?

Beestig mooi, maar dan zonder dierlijke producten! Dermato­loog Karavani: “V staat voor vegan, niet voor veilig”

18 september Slakkenslijm in crèmes, schaaldieren in foundation of vissenschubben in nagellak? Nee bedankt. We gebruiken steeds vaker vegan beauty. En als de vraag stijgt, neemt ook het aanbod toe. Dat is goed nieuws, want het is liever voor diertjes. Maar is het beter voor je huid? Dermatoloog Karavani legt uit: “Een nieuw product test je het best eerst uit aan je elleboog.”