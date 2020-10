Jawel, alcoholgel kan leutig zijn: deze dispensers van Belgisch ontwerp doen je ontsmetten met een smile

We zien ze ondertussen in letterlijk elk etablissement: dispensers van alcoholgel. En eerlijk? Die saaie, witte toestelletjes zorgen telkens weer voor een ziekenhuissfeer die we kunnen missen als kiespijn. Doe ons dan maar liever deze extreem geestige creaties van The Belgian Design Lab samen met cartoonist Kamagurka.

Mondmaskers die liefst een beetje modieus zijn, alcoholgeldispensers die liefst niet te deprimerend zijn: wie had ooit gedacht dat we daar in 2020 wakker van zouden liggen. Maar het is de realiteit, en die realiteit werd net een tikkeltje minder deprimerend dankzij de dispensers die The Belgian Design Lab op de markt brengt.

Het Gentse bedrijf specialiseert zich al sinds 2019 als webshop en adviesbureau in prachtige interieurspullen. Voor dit bijzondere project slaat het de handen in elkaar met een ander Gents bedrijf: Remotec, gespecialiseerd in contactloze dispensers. Het doel? Het noodzakelijke een tikkel aangenamer maken. En met cartoonist Kamagurka in het team lukte dat wonderwel.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © The Belgian Design Lab

Het resultaat? Zes stijlvolle, zwarte dispensers bedrukt met hilárische tekeningen. ‘Safe as gel’ of ‘Hondgel? Handgel!’ deden ons meteen grinniken. En bonus: de contactloze dispensers zijn niet alleen honderd procent Belgisch en gemaakt van gerecycleerd materiaal, ze komen ook in drie heerlijke geuren: ‘Velvet’ ruikt verfijnd, ‘Fresh’ fris en ‘Kashmir’ lekker zoetig. Noem dat maar een verademing na maanden alcoholaroma in je neus.

De dispensers zijn te koop op de website van The Belgian Design Lab, voor prijzen vanaf 284,50 euro.

Volledig scherm © The Belgian Design Lab