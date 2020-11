Isabelle lijdt aan hevig bloedverlies tijdens menstruatie: “Ik ben al vaak aangesproken: ‘Mevrouw, de achterkant van je broek ziet rood’”

Au revoir haar: wat helpt er bij overmatig haarver­lies? Een cosmetisch wetenschap­per stelt je gerust

11 oktober Is het jou ook al opgevallen dat er plots een stuk meer haren op je trui en in het afvoerputje belanden? Geen nood. Het is nu eenmaal de tijd van het haar - euh - jaar. Per dag verliezen we gemiddeld zo’n honderd haren. Eentje hier, eentje daar, maar over het algemeen merken we er weinig van. Tot nu. Plots is je haarborstel een sluipmoordenaar, de doucheafvoer een massagraf en de rugleuning van je bureaustoel een regelrechte crime scene. Toegegeven, leuk is anders. Maar het einde van je haardos - lees: de wereld - is voorlopig nog niet in zicht.