Is ‘pickleball’ het nieuwe padel? De snelst groeiende sport in Amerika is ook bij ons zeer populair

Dropshot! Bajada! Smash! Padel is veruit de populairste sport in Vlaanderen op dit moment. Maar een andere, zeer gelijkaardige, balsport zit de hype sinds kort op de hielen: pickleball. De mengeling van tennis, padel, pingpong en badminton is op dit moment de snelst groeiende sport in Amerika. En ook bij ons beginnen steeds meer sportievelingen te ‘pickelen’, vertelt Kassandra van Pickleball Belgium.

Het lijkt alsof de helft (of zelfs meer) van de Vlaamse bevolking haar vrije tijd doorbrengt op een padelplein. De populariteit van de balsport ging in België sinds de coronacrisis als een hoge lob de lucht in. Padelpleinen werden gebouwd bij de vleet, padelrackets vlogen de deur uit en de wachtlijsten om een, liefst knalroos of helderblauw, plein te betreden waren in een mum van tijd flink aangedikt.

De padelhype is nog lang niet voorbij, maar de geliefde balsport krijgt tegenwoordig wel concurrentie. Vooral in Amerika, want daar kwam afgelopen jaar pickleball in the picture. De balsport groeide zelfs in één jaar tijd uit tot de snelst groeiende sport in de Verenigde Staten. Maar liefst vijf miljoen Amerikanen namen het afgelopen jaar hun ‘pickleball-paddle’ in de hand.

Wat is pickleball?

Pickleball is de perfecte mix van tennis, padel, badminton en pingpong. Samen met je partner ga je ook in deze sport het duel aan met een ander duo. Je speelt het spel net zoals bij padel op een soort van miniveld, dat zo’n vier keer kleiner is dan een tennisveld. Ook het net hangt een stukje lager.

Op het eerste gezicht lijkt de sport dus de tweelingzus van padel. Maar er zijn een aantal verschillen. Zo sta je tijdens pickleball niet in een ‘kooi’, maar gewoon op een open veld. Het racket (in pickleballtermen: een paddle) is glad, terwijl een padelracket vaak een zekere textuur of gaatjes heeft. Bij pickleball gebruiken de spelers ook een kleine plastic bal met gaatjes, terwijl een padelbal gemaakt is van rubber.

Populair bij senioren

Hoewel padel een grote hype is bij alle leeftijdscategorieën, zie je bij pickleball vaak oudere mensen over het veld crossen. “Vooral in Amerika is dat het geval”, zegt Kassandra Bourgeois van de Belgische pickleballclub Pickleball Belgium. “Daar is het echt een trend voor mensen boven de zestig jaar.”

“Dat komt omdat pickleball minder blessuregevoelig is”, legt ze uit. “De paddle is minder zwaar dan een tennisracket, waardoor je minder snel last hebt van een tenniselleboog. Badmintonspelers hebben vaak last van hun nek, maar ook die blessure komt bij pickleball weinig voor. Voor ouderen is de sport dus zeer interessant. Al bellen middelbare scholen tegenwoordig ook voor initiaties en kent onze pickleball-familie al heel wat jonge leden. In België is het dus, net zoals padel, een sport voor alle leeftijden.”

Volledig scherm © Getty Images

Belgische pickleball

Toen Kassandra in 2015 van de Verenigde Staten naar ons land verhuisde, zag ze het pickleball-gat in de markt. De sport was bij ons op dat moment nog onbekend. Als jonkie van slechts twintig jaar, richtte ze samen met haar ouders de eerste pickleballclub in België op. “Die bevindt zich in Wallonië, maar al snel zijn we uitgebreid naar Limburg, de kust ... Nu zijn er zo’n dertig pickleballclubs in België.”

En die zijn populair. “Ons ledenaantal blijft stijgen, alleen niet in die mate zoals in Amerika natuurlijk (lacht). Tijdens gesprekken met vrienden gaat het wel vaak over padel, waardoor onze leden dan al snel een bruggetje maken naar pickleball. Veel mensen staan meteen open om het te proberen. De sport is dan ook heel toegankelijk. Binnen een uur kan je het al. Dat is het grote voordeel van pickleball. En de sfeer natuurlijk (lacht). Wij zijn een echte familie.”

