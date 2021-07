Is een goedkoop potje vaseline het nieuwe it-product in beautyland? Beautyredactrice Sophie doet de test

Je huid verzorgen met vaseline in plaats van met een dure nachtcrème? Een prima idee volgens TikTok, waar ‘slugging’ - je huid insmeren met een laagje vaseline voor het slapengaan - razend populair is. Volgens mijn portefeuille ook, want met amper 3 euro voor een grote pot is het zonder twijfel het goedkoopste wondermiddel in mijn beautykast. Maar werkt het echt? Beautyredactrice Sophie deed de test: “Een huid die gehydrateerd is, weerkaatst het licht beter. Daardoor krijg je een mooie glow. Klinkt fantastisch.”

Slugging komt overwaaien uit Korea, en betekent zoveel als je avondritueel afsluiten met een laagje vaseline. Het idee erachter? Het zou een beschermend laagje leggen dat vochtverlies tegenhoudt en ervoor zorgt dat je andere verzorgingsproducten beter inwerken. Op zich niet zo gek, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. “Het afddekken van de huid wordt al heel lang gebruikt binnen de dermatologie, met name bij wondheling. Wanneer de huid geneest, komen bepaalde belangrijke stoffen vrij. Door de gehavende plek af te dekken met behulp van siliconen of vaseline zorg je dat die stoffen op de juiste plaats blijven om daar zoveel mogelijk nieuwe huid te produceren.” Vaseline is namelijk een occlusieve stof: het sluit de huid af en zorgt zo dat vocht niet kan ontsnappen. Al is het grootste voordeel wellicht dat er geen allergieën aan zijn, vervolgt de dermatologe. “Daarom krijgen mensen met allergieën in het gelaat soms ook tijdelijk zalven op vaselinebasis, we weten immers zeker dat ze daar niet op zullen reageren.”

Vaseline voor een stralende huid?

Hoe zou ‘slugging’ dan voor een stralende huid kunnen zorgen? Simpel, door de huid af te dekken zou die ‘s nachts minder vocht verliezen en ‘s ochtends beter gehydratreerd zijn. En een gehydrateerde huid glanst meer: ze weerkaatst het licht beter, waardoor je die mooie glow krijgt. Klinkt fantastisch, dus ga ik ‘s avonds met een potje vaseline aan de slag. Ik breng mijn skincare aan zoals gewoonlijk - reinigen, serum en nachtcrème - laat alles even intrekken, en volg daarna met een dun laagje vaseline.

Quote Via de poriën voert onze huid ‘s nachts schadelij­ke stoffen, zweet en vuildeel­tjes af. Vaseline houdt dat proces tegen, waardoor die hele cocktail ter plaatse blijft. Dermatologe Ingrid van Riet

Eerlijk: aangenaam is dat niet. De plakkerige substantie laat zich moeilijk verdelen en ik voel het laagje écht zitten. Bovendien ben ik een chronische zijslaper: niet ideaal met zo'n plakboel op je snoet. Al moet ik toegeven: ‘s ochtends spot ik zowaar een mooie glow in de spiegel. Maar, helaas ook enkele beginnende onzuiverheden. Was het dan toch te rijk voor mijn gecombineerde huid? Ingrid van Riet is niet verbaasd: “In principe veroorzaakt vaseline geen puistjes, maar de huid moet kunnen ademen. Via de poriën voert onze huid ‘s nachts schadelijke stoffen, zweet en vuildeeltjes af. Vaseline houdt dat proces tegen, waardoor die hele cocktail ter plaatse blijft. Bovendien is de huid nooit steriel. Als je dat vervolgens gaat afdekken met een crème die evenmin steriel is, dan is het niet zo gek dat je pukkeltjes krijgt. Zeker als je daar de neiging al toe hebt.”

De tweede nacht ga ik voor selectieve slugging: enkel mijn lippen en de droge huid onder mijn ogen krijgen een laagje. Ik breng oogcrème en lippenbalsem aan, en verzegel de boel met vaseline. ‘s Ochtends zie ik meteen resultaat: mijn droge lippen voelen opvallend zacht en soepel - au revoir droge velletjes - en de gevoelige huid onder mijn ogen lijkt gladder en meer gehydrateerd. Extra pluspunt: daardoor kruipt concealer minder in de lijntjes, waardoor mijn blik er frisser uitziet. “Dat is logisch”, lacht de dermatologe. “De lippen en huid rond de ogen bevatten weinig tot geen talgklieren, zijn daarom makkelijker droog en zullen van nature uit minder snel herstellen.”

Quote De enige reden om vaseline te smeren, is wanneer je gaat skiën of als je eczeem hebt en wil gaan zwemmen. Dermatologe Ingrid van Riet

To slug or not to slug?

Voor een gezonde huid is slugging niet aan te raden, zo luidt het verdict. “De huid moet ‘s nachts haar werking kunnen doen en vuildeeltjes afvoeren. Daarbij, je skincare gaat niet plots beter indringen omdat er een laagje vaseline overheen ligt. Het indringen van een product hangt vooral af van de crème zelf: de emulsie, ingrediënten en textuur. De enige reden om vaseline te smeren, is wanneer je gaat skiën of als je eczeem hebt en wil gaan zwemmen. Kortom: op momenten dat er irritatie kan zijn en je de huid bewust wil afschermen. Toch vastbesloten om het te proberen? Beperk je dan tot de lippen en de ogen, waar je van nature minder talgklieren hebt.

