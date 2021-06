Is een gebrek aan vitamine K een oorzaak van ernstige COVID-19-symptomen? Huisarts legt het belang van de vitamine uit

Vitamine K, het is de veertiende en laatste vitamine in de rij, en tot voor kort was het ook de minst bekende. Eigenlijk zijn er zelfs vier subsoorten: vitamine K1, K2, K3 en K4. “Maar omdat ze grosso modo dezelfde rollen in het lichaam vervullen, houden artsen het voor het gemak bij de algemene verzamelnaam K”, vertelt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB).

Supplementen

Maar Nederlandse artsen ontdekten nog iets interessants: hoe ernstiger iemand ziek werd door COVID-19, des te groter het tekort aan vitamine K. Nu gaan ze na of een extra dosis van de voedingsstof kan helpen in de strijd tegen het virus. De hypothese alleen was al voldoende om de verkoop van supplementen te doen pieken. Maar prof. Devroey pleit voor nuance. “Is het gebrek aan vitamine K de oorzaak van de symptomen, of eerder een gevolg ervan? Mij lijkt dat laatste veel waarschijnlijker: een vitamine K-tekort is namelijk heel zeldzaam. Dat komt omdat volwassenen de stof niet alleen opnemen via de voeding, maar ook zelf aanmaken. Daar zorgen de bacteriën in de darmen voor. Bovendien is vitamine K een vetoplosbare vitamine – wat wil zeggen dat het lichaam een teveel ervan kan opslaan in het vetweefsel, om later te gebruiken. Redenen genoeg waarom supplementen overbodig zijn.”