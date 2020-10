Is een dure matras beter voor je rug? En kies je beter voor een hard of een zacht exemplaar? Een rugspecialist legt uit

Gaat opstaan moeilijker nu de ochtenden donkerder zijn? Logisch, zegt de slaapexper­te, en de oplossin­gen zijn simpel

9 oktober Even nog konden we van een Indian summer genieten, maar daarna deed de herfst dan toch genadeloos zijn intrede. En net als elk jaar worden de dagen verrassend snel korter, druileriger en donkerder. Een slecht recept voor wie ’s ochtends op tijd uit bed moet. Zeg nu zelf: die zachte, warme cocon die je bed is, verlaten voor de donkere, koude buitenwereld? Voelt als de hel, als je ’t ons vraagt. Slaapexperte Annelies Smolders begrijpt dat volledig: “Duisternis maakt ons moe, dat is nu eenmaal een feit.” Maar ze kent ook een pak methodes om op die donkere ochtenden toch makkelijker uit bed te geraken. “Zodra de wekker gaat een halfuurtje gamen of Netflixen? Goed idee.”