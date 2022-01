Is dure huidverzorging echt beter? Onze redactie doet blind de test. “Als ik louter kijk naar het effect, voel ik geen verschil”

Beautyre­dac­tri­ce Sophie vergelijkt dure en goedkope lippenbal­sems: “Manlief vindt de geur niet te harden”

Elke maand gaat beautyredactrice Sophie op zoek naar het beste product in zijn categorie. Deze maand? Lippenbalsem. Want ook in de zomer is die onmisbaar als je geen uitgedroogde lippen wil. Sophie test vier budgetvriendelijke balsems, vier lippenbalsems uit de middenklasse en vier creaties van luxemerken. Werkt de Honey Lip Care van Apavita voor 4,90 euro even goed als de Addict Lip Glow van Dior voor 37,50 euro? “Het is even schrikken als je het tinnen potje openschroeft: de lippenbalsem is lavendelpaars met glitter.”

