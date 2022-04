INTERVIEW. Culinaire pioniers Pascale Naessens (52) en Sandra Bekkari (48): “We hebben zelfs elkaars boeken in huis”

Wie in de top tien van culinaire boeken duikt, komt de namen Sandra Bekkari (48) en Pascale Naessens (52) vaak tegen. Beide dames spannen al jaren de kroon op vlak van gezond eten en zijn pioniers in hun vak. En dat grote succes gunnen ze elkaar. Ze blijven trouw aan hun eigen stijl. En allebei weten ze dat de liefde van hun man door de maag gaat. “In de supermarkt kijken mensen weleens in mijn karretje met kritische blik: ‘Patatjes? Mag dat?’”