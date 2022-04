INTERVIEW. Culinaire pioniers Pascale Naessens (52) en Sandra Bekkari (48), nek aan nek in de boekenrace, zij aan zij in Nina: “We hebben zelfs elkaars boeken in huis”

Freya leeft 20 jaar met kanker en lanceert platform voor medepatiën­ten: “Soms wil je géén getuigenis­sen lezen”

“Van een zorgeloos leven waarin gezondheid geen issue was, kwam ik plots terecht in een wereld van zieke mensen.” Een kankerdiagnose komt binnen als een mokerslag. Freya Rowaert (43) weet er alles van: ze leeft al twintig jaar met de ziekte. Vlak na je diagnose word je overspoeld met informatie, maar Freya vond dat het menselijke aspect daarin vaak miste. Daarom lanceerde ze zelf een platform. “Ik wil anderen geruststellen. Die onzekerheid en stress, dat is perfect normaal.”

10 maart