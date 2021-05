INTERVIEW. “Als iemand zegt dat je iets moet aanvaarden, voel je je niet begrepen”

“Laat ik eens een mopje vertellen”, zegt Edel Maex. “Hoe begroeten twee psychiaters elkaar in het ziekenhuis? ‘Goedemorgen, met u gaat alles goed! En met mij?’ (lacht) Het idee dat je als psychiater kunt weten hoe het met de ander gaat – dat was de basisfout van Sigmund Freud. Hij stelde zich in een hiërarchische positie, en als de patiënt zich verzette tegen wat hij zei, dan wees dat op weerstand – en die bewees dat hij gelijk had. Zo kun je patiënten in je macht houden. Dat vind ik een gewelddadige manier van met mensen omgaan. Dat zou ik nooit doen, het is bij mindfulness ook helemaal uit den boze.