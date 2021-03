“Intermittent fasting is geen dieet, maar gedragsverandering”: sportarts over de food hype waarmee Véronique De Kock 11 kilo afviel

Is skincare voor borsten de oplossing voor een stevigere, mooiere décolleté?

12 februari Anno 2021 bestaat er eigenlijk voor zowat alles een ampule, poeder of crème. Maar een hele lijn met producten om je borsten te verzorgen, vinden we toch opvallend. Sofia Richie, topmodel en dochter van artiest Lionel Richie, liet op haar Instagrampagina weten dat ze ambassadrice is van een nieuwe skincare-collectie uitsluitend voor borsten, van het merk Booby Tape. De moeite waard of niet meer dan een goede marketingstrategie? Dit is de ongezouten mening van onze beautyredactrice Sophie Vereycken.