“In droge lucht verspreidt het coronavirus zich makkelijker”: hoe hoog moet de luchtvochtigheid in jouw woning zijn?

Een hoge luchtvochtigheid in huis, bemoeilijkt de verspreiding van het coronavirus, aldus professor Lode Godderis (KU Leuven). Maar hoe weet je nu of de lucht in je woning te droog of te vochtig is? Zijn er nog gevolgen voor je gezondheid? En moeten we nu massaal luchtbevochtigers aankopen? Longarts Ann-Marie Morel en professor bouwfysica Dirk Saelens geven advies. “Hoofdpijn, geïrriteerde ogen, last van de luchtwegen ... het kunnen allemaal signalen zijn van te droge lucht.”