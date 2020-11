In de pandemie is de ‘couch potato’ de held. Maar is lui zijn altijd even gezond? “De kunst van het niks doen krijgen we niet aangeleerd. Integendeel”

De Duitse televisiespot ging dit weekend het internet rond. Geniaal, vond iedereen het. In de spot zien we een oude man mijmeren over het jaar waarin hij 22 was en de wereld bedreigd werd door een onzichtbaar kwaad. “Het lot van de wereld lag in onze handen”, zegt hij. “We verzamelden al onze moed en deden wat van ons verwacht werd. Helemaal niks! We waren zo lui als wasberen.” Op beeld zien we een knullige student die de hele avond op de bank ligt. “De sofa was onze frontlinie”, zegt de oude man. “Zo waren we helden.”