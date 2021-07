“Ik zou nooit boter of olijfolie schrappen om op mijn lijn te letten’.” Tv-kok Loïc Van Impe onthult zijn gezonde gewoontes

“Slank zijn is niet voor iedereen weggelegd. Een gezond gewicht wél.” Experts raden aan om te streven naar je ‘natuurlijk gewicht’

15 juni Eén op de vijf Belgen weegt na dit coronajaar minstens twee kilo extra. En gezond is dat niet. Zullen we dan maar crashdiëten, of een sapjeskuur volgen? Obesitasexpert Caroline Braet, diëtist Hella Van Laer en arts Mariëtte Boon zeggen volmondig nee. Ze leggen uit waaróm we precies meer kilo’s op de weegschaal zien en wat wél werkt. Ze pleiten ervoor om niet te diëten, maar te streven naar je ‘natuurlijke gewicht’. “Vet heeft een geheugen.”