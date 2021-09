Hou op met diëten. Je gewoontes aanpassen is het enige dat écht helpt. En dit is hoe je eraan begint

Elke avond laat gaan slapen is niet onschuldig: experte waarschuwt voor gevolgen van het ‘uitgestel­de slaapfase­syn­droom’

2 september ‘Nog één keer snoozen en ik sta écht op’. Of ’s avonds: ‘nog één aflevering en dan ga ik slapen’. Klinkt dit jou bekend in de oren? Dan heb je misschien wel last van het uitgestelde slaapfasesyndroom, ofwel delayed sleep phase syndrome (DSPS). Slaapexpert Annelies Smolders: “DSPS is genetisch bepaald, maar je kan er wel iets aan doen.”