Hoeveel moet je bewegen om gezond te zijn? Nieuwe Vlaamse adviezen gelanceerd

Beweegadvies op maat

Maar hoeveel moet je nu als volwassene bewegen om gezond te zijn? Volgens de aanbevelingen is dat best 150 tot 300 minuten aan matige intensiteit verspreid over de hele week of 75 tot 150 minuten aan hoge intensiteit of een combinatie van beide. Dat kan bijvoorbeeld 5 dagen per week 30 minuten wandelen, elektrisch fietsen of rijden in de rolstoel aan een goed tempo zijn (matige intensiteit) of 3 dagen per week 25 minuutjes joggen, stevig doorfietsen of rolstoelbasketten (hoge intensiteit).