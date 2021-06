Hoelahoepen is de trend van het moment voor een strakker middel. Sportarts: “Het verstevigt de buik- en rugspieren”

Wanneer is de laatste keer dat jij nog een hoelahoep rond je middel had? Wij waren het bestaan van het sportattribuut al bijna vergeten, maar nu maakt ‘ie plots een giga comeback dankzij TikTok. Daar zien we namelijk verbluffende resultaten bij mensen die elke dag een potje hoelahoepen, omdat het een vorm van cardio is waarbij je tegelijkertijd je buik- en rugspieren activeert. Stand-up comedian Serine Ayari is fan en sportarts Luk Buyse geeft advies voor wie aan het hoelahoepen wil.

Dacht je dat je elke sporttrend die het afgelopen jaar met zich meebracht getest had? Think again, want hoelahoepen is de nieuwkomer die je dringend moet uittesten. Als we TikTok mogen geloven toch, want daar vinden we tal van video’s die de kortetermijneffecten van hoelahoepen prijzen. De hashtag #hulahoop is bijna 934 miljoen keer bekeken op het platform. Onderstaande video’s zijn mooie voorbeeldjes van waarom de bewegingsvorm momenteel zo’n succes heeft.

Intuïtieve inspanning

TikTok loopt over van video’s zoals hierboven, wat maakt dat hoelahoepen momenteel enorm populair is. Begrijpelijk ook, want de beweging voelt intuïtief aan en geeft toch snel resultaat. De combinatie van cardio en krachttraining heeft een relatief lage inspanningsgraad maar toch een maximum aan effecten. Vooral dan als je een verzwaarde hoelahoep gebruikt, zoals stand-up comedian Serine Ayari.

Serine: “Ik zag het ding voor het eerst bij make-up goeroe Bretman Rock en besloot er ook een te kopen omdat ik me verveelde. De hoelahoep die ik heb, weegt ongeveer een kilo, dus toen ik er pas mee begon stond ik na een week wel vol blauwe plekken. Ik ben er toen even mee moeten stoppen. (lacht) Maar het is blijkbaar een goede work-out en ik vind het tof, dus ik doe het wel regelmatig. Ik kan het zeker aanraden.”

Quote Hoelahoe­pen verhoogt de beweeglijk­heid en geeft extra lenigheid en stabili­teit. Sportarts Luk Buyse

De zegen van Serine krijgt de hoelahoep dus al, maar wat heeft een sportarts over de hype te zeggen? “Hoelahoepen verhoogt de beweeglijkheid en geeft extra lenigheid en stabiliteit", valt Luk Buyse in. “Daarnaast verstevigt het de buik- en rugspieren. Maar het is wel niet zo dat omdat je met je buik beweeg je ook specifiek daar gaat afvallen. Het is eerder door actief te zijn dat je uiteindelijk buikvet zal verliezen. Naar hoelahoepen als sport en de voordelen ervan zijn naar mijn weten nog niet echt studies gedaan, maar beweging (in welke vorm dan ook) kan ik alleen maar toejuichen.”

En het mag gezegd: hoelahoepen klinkt een pák leuker dan buikspieroefeningen doen op een matje. “Het belangrijkste is altijd dat je iets doet wat je graag doet, of dat nu hoelahoepen is of sit-ups doen. Dan ga je de inspanning ook langer volhouden. Let wel, heb je drie dagen na het hoelahoepen nog rugpijn? Dat is het misschien niet de sport voor jou. Verder is het belangrijk om rustig op te bouwen. Hoe vlot het ook gaat, als je tien jaar lang geen sport gedaan hebt, moet je niet plots een halfuur aan een stuk gaan hoelahoepen.”

“Is hoelahoepen dé reden dat je uit je luie zetel komt? Fantastisch", besluit Buyse. “En als het een opstapje kan zijn naar bijkomende manieren van bewegen, is dat zelfs nog beter.”

Hebben we je helemaal warm gekregen? Hieronder shop je je eigen hoelahoep.

