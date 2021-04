Hoe proper is ‘clean beauty’ echt? “Een crème zonder bewaarmiddelen staat binnen de kortste keren onder de schimmel”

Van shampoo bars tot scrubs van rijstkor­rels: watervrije beauty is in trek, maar is het ook beter voor je huid en het milieu?

22 maart “Watervrij gaan in de badkamer zou weleens de ecologische verandering kunnen zijn die we allemaal moeten maken” schrijft de Britse Vogue. Inderdaad, tegen 2025 krijgt twee derde van de bevolking te maken met waterschaarste en ons beautyritueel kan daar een belangrijke rol in spelen. Omdat het vandaag Wereldwaterdag is, dompelen we ons onder in de wereld van de watervrije beauty. Is het echt beter voor het milieu? En heeft je huid er ook baat bij? Onze beautyjournalist Sophie zoekt het uit en vraagt raad aan wetenschapster Barbara Geusens.