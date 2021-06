Hoe oprecht is de ontdekking van ‘het echte vrouwenlijf’ in reclame? “Het lijkt eerder een trend die nu toevallig in is”

Behalve het mooie weer maken ook de nieuwe collecties badmode duidelijk dat de zomer in aantocht is. Wat valt op bij dat vrouwelijk schoon in bikini? Grotere merken zoals H&M en PrimaDonna, van de Belgische lingeriegroep Van de Velde, zetten het vrouwelijk lichaam in een authentiek daglicht. Geen topmodellen met überslanke lichamen, maar vrouwen met een realistisch figuur. “In de hele reclamesector wordt steeds meer diversiteit in beeld gebracht”, zegt de Nederlandse Liesbeth Woertman, voormalig hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht, die doctoreerde over lichaamsbeelden.