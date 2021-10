Hoe gezond is ‘mindful drinken’? “Alcohol is te vaak vanzelfsprekend”

"Twee bruiswa­ters alstu­blieft": hoe minderen met alcohol steeds hipper zal worden

9 januari Dat pintje op café zaterdagavond sporadisch inruilen voor een gemberthee? In 2018 zullen we het steeds vaker doen, voorspellen Amerikaanse trendwatchers. Alcohol helemaal afzweren is een brug te ver voor sommigen, maar 'mindful drinken' zou wel eens de trend kunnen worden onder millennials.