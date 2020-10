Hoe een slimme weegschaal je kan helpen om fit te blijven

Je lichaamsgewicht zegt niet alles over je gezondheid. Zo kan iemand met een ‘gezond’ gewicht toch een te hoog vetpercentage hebben. Om naast je lichaamsgewicht ook je lichaamsvet, lichaamsvocht én bot- en spiermassa te meten, kan je een slimme weegschaal gebruiken. We leggen uit hoe het werkt.

Wie al eens in een fitnesscentrum komt, heeft er wellicht al eentje gezien. Een gesofisticeerde weegschaal die niet alleen je gewicht, maar ook tal van andere gegevens over jouw lichaam verzamelt. Je moet erop gaan staan, net als op een gewone weegschaal, al zal je bij sommige modellen in de fitness ook met je handen contact moeten maken met het apparaat.

Intussen zijn er ook al enkele jaren slimme weegschalen op de markt voor privégebruik. Die zijn uiteraard interessant voor wie wil afvallen of op zijn/haar gewicht wil letten, maar ook voor sportievelingen die spiermassa willen kweken.

Hoe werkt het?

Een slimme weegschaal stuurt via je voeten een beperkte dosis stroom door je lichaam. Die stroom gaat van je ene voet, door je lichaam, naar je andere voet. Vetmassa, botten, lichaamsvocht en spiermassa hebben allemaal verschillende weerstanden. De stroom identificeert die verschillende weerstanden en de gegevens worden in een rekenmodel omgezet tot meetresultaten. Zo zijn de toestellen in staat om je vetpercentage, vochtgehalte, botmassa, spiermassa en BMI weer te geven.

Volg je vorderingen via een app

Er bestaan zeer dure, gesofisticeerde modellen, maar ook van een basic thuismodel mag je in principe redelijk nauwkeurige metingen verwachten. Het interessantste aspect is dat je je eigen vorderingen kan bijhouden. Bij de meeste slimme weegschalen hoort namelijk een app, waarin je weegresultaten automatisch worden opgeslagen. Via grafieken en tabellen zie je dan duidelijk de veranderingen.

Zeker voor wie gewicht wil verliezen, kan dat motiverend zijn, omdat je niet altijd kilo’s verliest als je een dieet volgt, bijvoorbeeld als je vetmassa omzet in spieren. Bij een gewone weegschaal kan je in dat geval al eens de moed verliezen, terwijl je eigenlijk vooruitgang boekte. Maar ook als je bijvoorbeeld met krachttraining bezig bent of simpelweg wil weten of je dagelijks wel genoeg vocht binnenkrijgt, is zo’n slimme weegschaal een handige tool.

Lees ook: