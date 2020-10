HIIT-workouts na je 70ste? Volgens deze studie het geheim voor een langer leven

Tussen quartz en quatsch: onze beautyjour­na­list ging op zoek naar de zin en onzin van kristallen voor je huid

10 september Diamonds are a girl’s best friend, zong Marilyn Monroe. Anno 2020 zou het liedje heel anders luiden, want niet diamanten maar kristallen doen ons hart nu sneller slaan. In de beautywereld zijn ze helemaal mee: er zit vermalen toermalijn in onze crèmes en we moeten onze huid masseren met een ‘jaderoller’ of gua sha. Zijn kristallen echt de hoekstenen van onze huid of zijn het vooral mooie praatjes? “Ze hebben wel een meerwaarde, maar niet omdat ze je huid verbeteren.”