Het is Wereld MS-dag. Ook Lies (33) strijdt tegen de ziekte en onderging stamceltransplantatie: “Ik ben geweldig fier op mijn lijf en wat het voor mij doet”

Ook onder de hersenpan zijn man en vrouw anders: “Het brein van vrouwen is kleiner, maar werkt harder”

8 maart Vrouwen hebben een kleiner brein en minder hersencellen, maar dat betekent niet dat we moeten onderdoen voor mannen. Volgens psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer spelen we het met ons compacter brein klaar om dezelfde denkprestaties neer te zetten. Meer zelfs, de unieke samenstelling van ons roze brein heeft heel wat voordelen. “Niet alleen ons afweersysteem is actiever, maar we zijn ook vriendelijker, bedachtzamer, taalvaardiger én stressbestendiger.”