"Het is onmogelijk om maar op één bepaalde plek vet te verbranden": Lieven Maesschalck vertelt hoe je dat buikje toch weg krijgt

Jan (57) en Evelyne (37) over hun kankerdia­gno­se: “Mijn lichaam heeft mij bedrogen en dat kan nog eens gebeuren”

15:06 Wil je iemand in je omgeving helpen die kanker heeft? Bied dan heel concrete hulp aan, adviseert kankeronderzoeker Johan Swinnen. Marketing-freelancer Evelyne (37) en country manager Jan (57), die in 2018 en 2019 hun diagnose te horen kregen, beamen hoe belangrijk een goed vangnet op zo’n moment is. “Toen ik na de tweede chemosessie in de douche stond met plukken haar in mijn hand, heb ik meteen een vriendin gebeld om sjaaltjes te gaan kopen.” Ze getuigen over de enorme impact die de ziekte op hun leven had.