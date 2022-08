Het geheim van levenslange vriendschap? Voer een goed gesprek juist níet aan tafel

Bizbike‘Liever kwijt dan rijk’ is een vaak gehoord gezegde, maar dat geldt niet voor je vriendenkring. Heb je weinig of geen vrienden? Dan leef je even ongezond als iemand die 15 sigaretten per dag rookt. Het effect van vriendschap op ons welzijn en onze gezondheid is enorm. Maar wat als je het moeilijk vindt om open kaart te spelen? Of je agenda vrij te maken om samen tijd door te brengen? Zo onderhoud je vriendschappen én breid je je netwerk uit.

Durf eerlijk te zijn

‘We moeten praten’. Eerlijk, dat klinkt nooit echt als goed nieuws. En toch. Eerlijk duurt het langst. Geen held in het voeren van een moeilijk gesprek? Goed nieuws: je kunt het leren. Denk vooraf na over wat je het wil hebben. Begin rustig aan het gesprek en probeer vooral niet meteen in het verweer te gaan. Defensief gedrag zorgt er zelden voor dat jullie met een fijn gevoel verdergaan. Stel tijdens het gesprek vragen en luister aandacht. Bespreek tot slot hoe jullie het vanaf nu anders kunnen aanpakken.

Tip: om een gevoelig thema aan te kaarten, helpt het om de omstandigheden wat luchtiger te maken. Spring bijvoorbeeld eens op de fiets in plaats van bloedserieus rond de tafel te gaan zitten. De buitenlucht en de natuur hebben een kalmerend effect en je kunt af en toe je aandacht verleggen naar wat er rondom jullie gebeurt.

Maak energie vrij voor de ander

Elke relatie kent ups en downs, en zo is het ook met vriendschappen. Woonde je vroeger op een boogscheut van elkaar, dan moet je vandaag heel wat kilometers afleggen om elkaar te kunnen zien. Of misschien vond de één al gezinsgeluk, waar de ander nog volop aan het ontdekken, reizen en freewheelen is. Ook al zitten jullie in een andere levensfase of verhuisden jullie al ettelijke keren, vriendschappen voor het leven draaien niet om kwantiteit. Het zit ‘m in de kwaliteit. Blijf met elkaar praten, al is het via WhatsApp, denk aan elkaar op belangrijke dagen en vooral: blijf niet met iets zitten. Ga ruzies en conflicten niet uit de weg, geef fouten, al dan niet uit het verleden, grif toe en maak écht tijd voor elkaar in jullie agenda. Hoe vaak dat is, speelt geen rol: als je die momenten maar koestert en er ook echt je hoofd voor vrijmaakt.

Tip: plan maandelijks een uitje in, het liefst een hele dag. Maak samen een tochtje met de elektrische fiets door een stad of streek die jullie nog niet kennen en ontdek er de verborgen plekjes. Of keer terug naar een plek die warme herinneringen oproept. Niks zo leuk dan hilarische momenten die je plots te binnen schieten. Weet je nog, die ene keer …

Sta ook open voor anderen

Als student heb je de tijd om regelmatig de bloemetjes buiten te zetten en tientallen vriendschappen te sluiten die je ook goed kunt onderhouden. Alleen blijft dat helaas niet zo. Hoe je leven er ook uitziet: op vriendschap staat gelukkig geen leeftijd. Meer nog, je kunt je leven lang nieuwe vrienden maken, zolang je je ervoor openstelt.

Zoek het eerst en vooral dicht bij huis. Nodig je buren eens uit voor een barbecue of ga een uurtje padellen met collega’s. Zoek het vooral niet te ver en maak gebruik van de relaties die je al hebt. Probeer ook zelf de eerste stap te zetten. Afwijzing zit er altijd in, maar vraag een nieuw contact om samen iets leuks te doen. Een uitnodiging wordt meestal beschouwd als compliment, dus een wijntje drinken zit er zeker wel in. Brengen jullie samen tijd door, toon dan oprecht interesse. Luister actief en stel vragen, ook over meer diepgaande onderwerpen. Door al snel persoonlijke verhalen met elkaar te delen, creëer je een shortcut om over letterlijk alles te praten.

