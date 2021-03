“Het duurt 4 weken voor je handen weer herstellen”: tips van de dermatoloog om te voorkomen dat alcoholgel je huid uitdroogt

Last van droge, rode en jeukerige huid? Deze 3 types eczeem kunnen de boosdoener zijn. “Een kind laat je best zo snel mogelijk behandelen”

22 januari Droge, rode en verschrikkelijk jeukende vlekken. Dat is het typische beeld van eczeem. Heb je er last van, dan zijn de koude winterlucht en het constante handen ontsmetten geen aangename toevoegingen. Al kunnen de redenen waarom je last krijgt van eczeem, heel uiteenlopend zijn. Samen met dermatologen Thomas Maselis en Sandra Swimberghe zetten we de drie meest voorkomende soorten eczeem op een rij en hoe je ze kan herkennen. “Een beschadigde huid laat meer allergenen door en verhoogt zo de kans op astma of hooikoorts. Een jonge eczeempatiënt laat je dus maar best zo snel mogelijk behandelen.”