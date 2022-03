Heb jij veel stress en een foute slaaphouding? Nieuwe ergonomische tool berekent hoe oud je rug is

Onze rug is gemiddeld negen (!) jaar ouder dan we zelf zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Howest. Het departement ergonomie ontwikkelde een tool waarmee je de leeftijd van jouw rug kan berekenen, zo kan je in één klap te weten komt wat je kan doen om het welzijn ervan te verbeteren. De NINA-redactie deed de test en was niet altijd klaar voor het antwoord.

Onze rug, het is een cruciaal lichaamsonderdeel om onszelf recht te houden en voort te bewegen. Maar acht op de tien Belgen hebben regelmatig rugpijn. Dat komt omdat onze rug gemiddeld negen jaar ouder is dan onze eigen leeftijd. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek bij 1.500 Belgen van de hogeschool Howest, in opdracht van ergonomiespecialist Ergodôme. Iemand die 30 jaar is, heeft dus een gemiddelde rugleeftijd van een veertiger. Het onbehandeld laten van de klachten gaat niet zonder gevolg: bijna 14 procent van de Belgen stopt tijdelijk of definitief met werken als gevolg van zijn rugklachten.

“Onze rug speelt een cruciale rol in ons fysiek én mentaal welbevinden. Fysieke rugklachten hebben een invloed op hoe we ons werk doen, of we nog hobby’s kunnen uitoefenen en hoe we ons op oudere leeftijd zullen voelen”, stelt Stijn Haerens van ergonomiespecialist Ergodôme. “Met enkele eenvoudige tips en tricks kunnen we ons rugwelzijn echter sterk verbeteren”, voegt hij eraan toe.

Maar verbeteren kan je alleen doen wanneer je weet waar je de fout in gaat. Daarom lanceert Ergodôme in samenwerking met de hogeschool een tool die berekent hoe oud onze rug is. De ergonomiespecialist wil Belgen zo bewust maken van de factoren die hun rugleeftijd beïnvloeden en concrete handvaten aanreiken om hun kans op rugklachten te verlagen. De NINA-redactie nam de tool eens onder de loep.

Volledig scherm Onze rugleeftijd is gemiddeld negen jaar ouder dan we zelf zijn. © Howest & Ergôdome

Hoeveel ouder is de gemiddelde rug op de Nina redactie?

Liesbeth (30), rugleeftijd 40

“De toepassing is heel simpel in gebruik: je moet enkele vragen beantwoorden en na enkele minuten krijg je jouw persoonlijk resultaat (de rugleeftijd) te lezen. Het enige jammere: wanneer je klikt op ‘ontdek waarom jouw rug ouder is’, kom je uit op een algemene pagina. Je krijgt met andere woorden geen persoonlijke feedback of tips. Ik schrok wel toen ik zag dat mijn rug 10 jaar ouder is als mezelf. Ik heb me dan ook maar meteen wat rechter gezet in mijn stoel.”

Chloë (23), rugleeftijd 32

“Ik vind de invloed van stress op mijn rugleeftijd heel bijzonder. Daar had ik nog nooit eerder bij stilgestaan. Ik weet nu dat ik vaker moet bewegen en eens moet rechtstaan tussen het werken door. Ik ben vooral heel benieuwd naar welke slaaphouding het beste is voor mij.”

Stephanie (30), rugleeftijd 36

“Er wordt heel open gepolst naar de link tussen stress en rugpijn, maar wat de link is tussen beide blijft onduidelijk. Ik vind het wel eens interessant om stil te staan bij de gezondheid van mijn rug, want die is eigenlijk ook belangrijk.”

Margo (24), rugleeftijd 39

“Ik had al een vermoeden dat mijn rugleeftijd iets verder van mijn eigen leeftijd zou liggen. Met het vele thuiswerken en weinig bewegen tijdens de winter was het voor mij bijna vanzelfsprekend. Toch was het even slikken wanneer bleek dat ik de rug heb van een veertiger en dat het slapen op mijn buik dit niet zal bevorderen.”

Wie de leeftijd van zijn rug wil berekenen, kan dit via: www.rugleeftijd.be

