Heb jij ook een thuiswerkblaas? Uroloog legt uit waarom je tijdens de lockdown vaker moet plassen

Pompoenen: welke eetbare soorten bestaan er en waarvoor gebruik je ze?

31 oktober Pompoenen winnen de laatste jaren enorm aan populariteit bij ons. Al is het niet altijd even makkelijk om te weten welke nu eetbaar zijn en wat je ermee kan bereiden. Hoe weet je of je een bittere pompoen mag verwachten of een met lekkere slierten als vruchtvlees? Voedingsdeskundige Iris Daems vertelt hoe je daar snel achter komt en welke lekkere gerechten je ermee kan maken.