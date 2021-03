Heb jij al een koelkast voor je cosmeticaproducten? Dit zijn volgens beautyredactrice Sophie de hippe nieuwkomers voor de lente

1. Beautykoelkast

Een ware hit op Instagram: de minikoelkast om je verzorgingsproducten in te bewaren. Heb je dat echt nodig? Uiteraard niet, maar het ziet er wel leuk uit. Bovendien is het niet helemaal onzinnig: bepaalde ingrediënten – zoals vitamine C en retinol – blijven langer goed bij lage temperaturen, net als natuurlijke skincare, die meestal minder (of geen) bewaarmiddelen bevat. En het is aangenaam, zeker nu de temperaturen weer richting een aangenaam lentezonnetje klimmen. Cryotherapie is al langer hip: de koude heeft een ontzwellend effect en helpt zo bij een opgeblazen gezicht of vochtophopingen onder de ogen. Koelkast beu? Dan maak je gewoon een minibar in je slaapkamer of thuiskantoor.