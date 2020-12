Heb je ook levendigere, bizarre dromen ’s nachts? Waarom we sinds de lockdown meer en anders dromen

Heb je de laatste maanden ook last van gekke dromen? Je bent niet de enige. Onderzoekers aan de federale universiteit van Rio de Janeiro hebben de dromen van 67 Brazilianen geanalyseerd. Voor en tijdens de lockdown schreven de participanten hun dromen neer in honderden verslagen, die de wetenschappers onderzochten. De conclusie? De meeste deelnemers ervoeren sinds de pandemie meer negatieve emoties, zoals somberheid en woede, in hun dromen.

Langer dromen

Wat de onderzoekers in eerste instantie ontdekten, is dat de droomverslagen van de participanten tijdens de lockdown langer waren. Volgens de onderzoekers zou dat kunnen betekenen dat ze tijdens die speciale periode meer aandacht aan hun dromen besteedden. “Maar”, zo stellen de auteurs, “het zou ook kunnen dat ze zich meer details uit hun dromen herinneren, omdat ze tijdens de lockdown ’s ochtends langer in bed konden blijven liggen.” De dromen van de Brazilianen verwezen tijdens de lockdown ook vaker naar hygiëne en besmetting.

Quote We dromen nu zo levendig omdat we een grotere hoeveel­heid angst en stress moeten verwerken in onze slaap Psychotherapeut Matthew Bowes

Hoewel de academici er nog niet helemaal uit zijn wat de precieze biologische functie van dromen is, lijkt de ‘Threat Simulation Theory’ een goede verklaring. Die theorie stelt dat we met onze dromen bedreigende gebeurtenissen simuleren, om ze te kunnen herkennen en vermijden. Door onze grootste angsten in onze dromen onder ogen te zien, kunnen we ze de baas in het dagelijkse leven.

De hoeveelheid somberheid en woede in de dromen werd dan weer gelinkt aan hoe erg de Brazilianen mentaal leden onder de sociale isolatie. Dat is logisch, want volgens onderzoekers verwerken we onze emoties wanneer we slapen. Dat bevestigt ook psychotherapeut Matthew Bowes aan het Britse magazine Dazed: “We dromen nu zo levendig omdat we door de pandemie een grote dosis angst en stress moeten verwerken in onze slaap.”

Realistische weerspiegeling

“De bevindingen van onze studie tonen aan dat dromen wellicht onze angsten en frustraties uit het dagelijkse leven weerspiegelen”, stellen de auteurs. “Of het nu gaat om gezondheidsgerelateerde of economische angsten, gemis van familieleden en vrienden of het zich aanpassen aan nieuwe maatregelen.” De auteurs geven ook wel aan dat de studie zijn tekortkomingen heeft, zoals een klein aantal participanten en een gebrek aan diversiteit, en dat verder onderzoek noodzakelijk is.

En dat verder onderzoek komt er. Het Museum van Londen kondigde vorige week een grootschalig project rond ‘lockdowndromen’ aan. Onder de naam ‘Guardians of Sleep’ wil het team zo veel mogelijk dromen verzamelen, om achteraf een meer persoonlijk en emotioneel verhaal van deze speciale tijd te kunnen schetsen.