Hallo, tijd van de maand: maar niemand die het ziet dankzij deze aangepaste make-up routine

Iedere maand weet ik precies wanneer Moeder Natuur met een cadeautje voor de deur staat. Niet omdat ik één van die zeldzame vrouwelijke wezens ben die volledig in tune is met haar lichaam en tot op de minuut kan zeggen wanneer een eitje de sprong gewaagd heeft. Wél omdat ik het letterlijk op mijn gezicht kan aflezen. Ziet mijn huid er goed uit: vol, gezond en met een mooie glow? Dan schipper ik zo ergens in het midden van mijn cyclus. Reageer ik sneller op producten en duiken de eerste puistjes op? Dan weet ik dat het binnen een week zover is. Voorlopig heb ik (helaas) nog geen buitengewone gave, want dat ik mijn cyclus kan ‘tracken’ aan de hand van mijn huid is heel normaal, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. En dat heeft alles te maken met de hormonen oestrogeen, testosteron en progesteron. Gedurende de cyclus neemt het ene hormoon af en het andere toe, waardoor de natuurlijke balans verstoort raakt en de huid nu eens vet en onzuiver is, dan weer droog en gevoelig.