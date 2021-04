Goedele Liekens waarschuwt voor gevaren van melanomen: “Extra belangrijk om aan zelfonderzoek te doen nu”

Een vijfde van de melanomen blijft ongediagnosticeerd, een derde van de huidcontroles wordt gemist. Dat is de zware balans van de coronapandemie, blijkt uit een enquête bij ruim 700 dermatologen in 36 landen. In België blijven naar schatting 739 kwaadaardige huidtumoren onder de radar. In haar jaarlijkse preventiecampagne roept Euromelanoma dan ook op om aan zelfonderzoek te doen én verdachte vlekjes te melden. “Het zijn niet alleen zonnekloppers die huidkanker krijgen.”

Door corona loopt het aantal kankerdiagnoses sterk terug, stelde de Stichting Kankerregister na de eerste golf al vast. Uit een wereldwijde enquête bij 734 dermatologen, uitgevoerd in november en december 2020, blijkt dat die verontrustende problematiek blijft aanhouden.

Vergeleken met een normaal jaar waarin huidonderzoeken bij patiënten worden uitgevoerd, schatten dermatologen dat een vijfde (21 procent) van de melanomen mogelijk niet gediagnosticeerd is en een derde (33,6 procent) van de afspraken door de pandemie wordt gemist. Als je die cijfers naast het aantal nieuwe gevallen van melanomen legt, zouden er wereldwijd 60.192 melanomen over het hoofd worden gezien. Specifiek voor België zou het gaan om 739 niet-gediagnosticeerde gevallen van kwaadaardige huidtumoren in een vroeg stadium.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

“De coronacrisis heeft een schokkende impact op de vroegtijdige detectie van huidkanker”, zegt dokter Harm van der Endt, ad-interimvoorzitter van Euromelanoma België. “Heel wat mensen, en zeker oudere patiënten, stellen controles uit. Daardoor blijven tal van huidkankers onopgemerkt en stijgt het risico op een slecht ziekteverloop. Daarom onze levensbelangrijke oproep: check je huid en bezoek bij twijfel je huisarts of dermatoloog.”

Videocampagne met ambassadeurs

Om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de risico’s op huidkanker, lanceert Euromelanoma een videocampagne via haar sociale media: Facebook en Instagram. Scharen zich mee achter de campagne: ambassadeurs Goedele Liekens, momenteel zelf in behandeling voor een melanoom, en Piet Goddaer, die op jonge leeftijd zijn moeder aan huidkanker verloor.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de risico’s op huidkanker, lanceert Euromelanoma een videocampagne. © VTM NIEUWS

Professor Véronique del Marmol, Europees voorzitter van Euromelanoma: “Het internationale campagnethema van dit jaar luidt ‘Uw verleden bepaalt uw toekomst’. Maar het zijn niet alleen zonnekloppers of zonnebankgebruikers die huidkanker krijgen. Ook andere factoren kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidkanker. Denk aan personen met een buitenberoep, mensen die in openlucht sporten of families met een melanoomgeschiedenis. Iedereen loopt het risico om huidkanker te ontwikkelen en daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen risicoprofiel.”

Euromelanoma vraagt in die context ook aandacht voor zelfonderzoek. Op hun website vind je alle uitleg en concrete tips om je huid te controleren op verdachte vlekjes. Net als vorig jaar zal er in deze coronatijd geen traditionele week met gratis consultaties bij dermatologen plaatsvinden.

Jaarlijks 42.000 nieuwe huidkankerpatiënten in België

Elk jaar komen er in ons land ongeveer 42.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Daarmee is huidkanker de meest voorkomende en snelst stijgende vorm van kanker.

Quote Hoewel bijna iedereen weet dat te veel zon schadelijk kan zijn voor zijn gezondheid, beschermen veel te weinig mensen zich in de praktijk. Professor Véronique del Marmol

Professor del Marmol: “Huidkanker is een van de weinige kankers waarvan we de oorzaak kennen: er is een rechtstreeks verband tussen blootstelling aan uv-licht en huidkanker. Dat betekent dat we huidkanker grotendeels kunnen voorkomen. Maar daarvoor moeten we mensen sensibiliseren om hun gedrag te veranderen. Want hoewel bijna iedereen weet dat te veel zon schadelijk kan zijn voor zijn gezondheid, beschermen veel te weinig mensen zich in de praktijk. Met alle gevolgen van dien.”

Ook dokter Harm van der Endt benadrukt het belang van zelfcontrole én professioneel advies inwinnen als je symptomen ziet of je zorgen maakt. “Zo vermijd je negatieve gevolgen door een late diagnose en behandeling. Maar dat betekent anderzijds niet dat je niet van het mooie weer mag genieten. Zeker nu mensen meer thuis zitten, is de boodschap: ga naar buiten, geniet op een verstandige wijze van de zon. Maar bescherm je goed en controleer je huid regelmatig.”

Via de Facebookpagina van Euromelanoma kan je bijdragen om anderen te sensibiliseren. Geef in een kort filmpje van maximaal 15 seconden mee wat de zon voor jou betekent en hoe jij je beschermt. Stuur je video naar euromelanoma@rca.be.

Lees ook: