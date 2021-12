Goed doorwandelen heeft een positieve invloed op je gezondheid (en het moet veel minder lang duren dan je denkt)

101 tips om kinderen actief te houden (van ouders voor ouders)

Uiteraard kunnen ze even tv-kijken, gamen of lezen, maar vroeg of laat komt het gevreesde moment: ‘Mama, ik verveel me!’ En omdat het niet evident is om een vijfjarige uit te leggen dat verveling de creativiteit stimuleert, is er dit lockdown-lijstje van ouders voor ouders. Van een Skype Birthday Party en wildplukken tot berenjachten. Meer tips voor de lockdown vind je in ‘Mijn Thuisblijfgids’.

