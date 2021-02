“Gezond té dik zijn bestaat doorgaans niet”, zegt diëtist Michaël Sels

“Uiteraard is de bodypositivity-beweging erg relevant. We moeten als samenleving het stigma rond zwaarlijvigheid wegwerken: dikke mensen zijn niet per definitie lui, slordig of dom. We moeten ophouden met te veronderstellen dat dik zijn iemands eigen schuld is. Het is een vooroordeel als je zomaar aanneemt dat iemand dik is omdat hij of zij te weinig karakter heeft om te diëten of bewegen. Want er kunnen meerdere factoren aan de basis liggen van overgewicht, zoals genetische of hormonale factoren, de leeftijd – het metabolisme vertraagt als je ouder wordt – of psychologische factoren.”